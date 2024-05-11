Голомидова Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1979
Рождение ребёнка
01.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомидов Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
06.12.2010
Сын: Голомидов Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Голомидов Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
08.02.2015
Дочь: Голомидова Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: Голомидов Дмитрий Геннадьевич