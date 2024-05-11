Голомидова Зинаида Германовна 23.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голомидова Зинаида Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1955

Отец: Муравьев Герман Алексеевич

Мать: Муравьёва Раиса Адрияновна

Рождение ребёнка
23.09.1979

Сын: Голомидов Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Голомидов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1982

Дочь: Голомидова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Голомидов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1988

Сын: Голомидов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Голомидов Геннадий Петрович

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