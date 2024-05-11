Голомидова Зинаида Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1955
Рождение ребёнка
23.09.1979
Сын: Голомидов Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Голомидов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1982
Дочь: Голомидова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Голомидов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1988
Сын: Голомидов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Голомидов Геннадий Петрович