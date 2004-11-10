Голомидов Геннадий Петрович 26.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голомидов Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1955

Дата смерти

10.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1955

Отец: Голомидов Пётр Дмитриевич

Мать: Голомидова Таисья Петровна

Рождение ребёнка
23.09.1979

Сын: Голомидов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Голомидова Зинаида Германовна

Рождение ребёнка
29.01.1982

Дочь: Голомидова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Голомидова Зинаида Германовна

Рождение ребёнка
09.12.1988

Сын: Голомидов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Голомидова Зинаида Германовна

Смерть
10.11.2004

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