Голомидов Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1955
Дата смерти10.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1955
Рождение ребёнка
23.09.1979
Сын: Голомидов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Голомидова Зинаида Германовна
Рождение ребёнка
29.01.1982
Дочь: Голомидова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Голомидова Зинаида Германовна
Рождение ребёнка
09.12.1988
Сын: Голомидов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Голомидова Зинаида Германовна
Смерть
10.11.2004