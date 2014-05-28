Мухина (Лебедева) Мария Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рождения24.07.1918
Дата смерти28.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1918
Бракосочетание
24.12.1937
Муж: Мухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.05.2014