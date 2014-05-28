Мухина (Лебедева) Мария Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Лебедева) Мария Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.07.1918

Дата смерти

28.05.2014

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1918

Отец: Лебедев Георгий Борисович

Мать: Лебедева Елизавета Андреевна

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.12.1937

Муж: Мухин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Иван Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.05.2014
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