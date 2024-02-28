Лебедева (Жукова) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1886 ст.
Дата смерти23.05.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1886 ст.
Отец: Жуков Андрей Никитич
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович
Рождение ребёнка
14.12.1914
Сын: Лебедев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович
Рождение ребёнка
24.07.1918
Дочь: Мухина Мария Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.05.1980