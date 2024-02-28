Лебедева (Жукова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Жукова) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.08.1886 ст.

Дата смерти

23.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1886 ст.

Отец: Жуков Андрей Никитич

Мать: Жукова Параскева Васильевна

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Лебедев Георгий Борисович

Троицкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Лебедев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович

Рождение ребёнка
24.07.1918

Дочь: Мухина Мария Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Лебедев Георгий Борисович

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.05.1980
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