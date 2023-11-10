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Мухин Иван Яковлевич

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Место рождения

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.08.1917

Дата смерти

18.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1917

Отец: Мухин Яков Арсеньевич

Мать: Мухина Мария Евдокимовна

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.12.1937

Жена: Мухина Мария Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Мария Егоровна (Георгиевна)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.1987
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
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