Мухин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1917
Дата смерти18.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1917
Отец: Мухин Яков Арсеньевич
Мать: Мухина Мария Евдокимовна
Бракосочетание
24.12.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Мария Егоровна (Георгиевна)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.1987
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область