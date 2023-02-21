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Попов Пётр Михайлович

Место рождения

Курская обл., Черемисиновский р-н с.Михайловка

Дата рождения

15.10.1920

Дата смерти

23.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920

Отец: Попов Михаил

Мать: Попова Фаина Антоновна

Курская обл., Черемисиновский р-н с.Михайловка
Бракосочетание
22.03.1950

Жена: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл. Черемисиновский р-н. с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
18.10.1952

Сын: Попов Иван Петрович

Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
17.08.1954

Дочь: Викторова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
16.10.1957

Сын: Попов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Хмелевская Ольга Петровна

Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Зубакова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна

Россия, Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Труженик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1982
Причина смерти: легочно-сердечная недостаточность II ст.Конюх1941-1945 Участник ВОВ. Был в окружение под Смоленском.
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