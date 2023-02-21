Попов Пётр Михайлович
Место рожденияКурская обл., Черемисиновский р-н с.Михайловка
Дата рождения15.10.1920
Дата смерти23.10.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920
Отец: Попов Михаил
Мать: Попова Фаина Антоновна
Курская обл., Черемисиновский р-н с.Михайловка
Бракосочетание
22.03.1950
Курская обл. Черемисиновский р-н. с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
18.10.1952
Сын: Попов Иван Петрович
Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна
Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
17.08.1954
Дочь: Викторова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна
Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
16.10.1957
Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна
Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Хмелевская Ольга Петровна
Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна
Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Зубакова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна
Россия, Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Попова Валентина Никфоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Труженик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1982
Причина смерти: легочно-сердечная недостаточность II ст.Конюх1941-1945 Участник ВОВ. Был в окружение под Смоленском.