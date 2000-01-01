Попова (Баранова) Валентина Никфоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Баранова) Валентина Никфоровна

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Место рождения

Курская обл., Черемисиновский р-н. с.Красная поляна

Дата рождения

03.04.1926

Дата смерти

07.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926

Отец: Баранов Никифор Тимофеевич

Мать: Наталья Логвиновна

Курская обл., Черемисиновский р-н. с.Красная поляна
Бракосочетание
22.03.1950

Муж: Попов Пётр Михайлович

Курская обл. Черемисиновский р-н. с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
18.10.1952

Сын: Попов Иван Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
17.08.1954

Дочь: Викторова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
16.10.1957

Сын: Попов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Хмелевская Ольга Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Зубакова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Россия, Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Труженица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1984
Курская обл. п.Черемисиново
Причина смерти: раковая кахексия BL кишечника IV кг IV стРазнорабочая в Раймежколхозстрое.Прачка в больнице
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