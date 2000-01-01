Попова (Баранова) Валентина Никфоровна
Место рожденияКурская обл., Черемисиновский р-н. с.Красная поляна
Дата рождения03.04.1926
Дата смерти07.12.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926
Отец: Баранов Никифор Тимофеевич
Мать: Наталья Логвиновна
Курская обл., Черемисиновский р-н. с.Красная поляна
Бракосочетание
22.03.1950
Курская обл. Черемисиновский р-н. с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
18.10.1952
Сын: Попов Иван Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
17.08.1954
Дочь: Викторова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
16.10.1957
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Хмелевская Ольга Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Курская обл. п.Черемисиново
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Зубакова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Россия, Курская обл., п. Черемисиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Труженица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1984
Курская обл. п.Черемисиново
Причина смерти: раковая кахексия BL кишечника IV кг IV стРазнорабочая в Раймежколхозстрое.Прачка в больнице