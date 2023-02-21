Попова Фаина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1917
Дочь: Пикалова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
15.10.1920
Отец ребёнка: Попов Михаил
Курская обл., Черемисиновский р-н с.Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борищук Глафира Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно