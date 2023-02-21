Попова Фаина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Фаина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1917

Дочь: Пикалова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
15.10.1920

Сын: Попов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Курская обл., Черемисиновский р-н с.Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борищук Глафира Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Генадий Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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