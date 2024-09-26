Козлов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Козлов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Пахарева (Козлова) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
14.05.1920
Дочь: Иванова (Козлова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
07.09.1924
Дочь: Капранова (Козлова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна
Смерть
1958