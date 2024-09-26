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Козлов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Козлов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Козлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Пахарева (Козлова) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1920

Дочь: Иванова (Козлова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1924

Дочь: Капранова (Козлова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Михайловна

Смерть
1958

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