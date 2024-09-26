Козлова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Козлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Пахарева (Козлова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1920

Дочь: Иванова (Козлова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1924

Дочь: Капранова (Козлова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич

Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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