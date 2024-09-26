Козлова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Пахарева (Козлова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1920
Дочь: Иванова (Козлова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.09.1924
Дочь: Капранова (Козлова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно