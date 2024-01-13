Избицкая (Маркова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Марков Михаил Григорьевич
Мать: Маркова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1948
Сын: Избицкий Александр Владимирович
Отец ребёнка: Избицкий Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
?.12.1951
Сын: Избицкий Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Избицкий Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно