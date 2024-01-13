Избицкая (Маркова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Избицкая (Маркова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Марков Михаил Григорьевич

Мать: Маркова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1948

Сын: Избицкий Александр Владимирович

Отец ребёнка: Избицкий Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
?.12.1951

Сын: Избицкий Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Избицкий Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Избицкий Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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