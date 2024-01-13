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Избицкий Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

?.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1948

Сын: Избицкий Александр Владимирович

Мать ребёнка: Избицкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
?.12.1951

Сын: Избицкий Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Избицкая Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Избицкая Мария Михайловна

Смерть
?.06.1966
Причина смерти: Повесился
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