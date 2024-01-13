Избицкий Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти?.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1948
Сын: Избицкий Александр Владимирович
Мать ребёнка: Избицкая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
?.12.1951
Сын: Избицкий Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Избицкая Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1966
Причина смерти: Повесился