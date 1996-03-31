Маркова (Шумаскова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Шумаскова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1903

Дата смерти

31.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Марков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Избицкая Мария Михайловна

Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
16.04.1940

Сын: Марков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич

г. Томск
Рождение ребёнка
08.12.1947

Сын: Марков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Королев Петр

с. Степановка Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Михаил Григорьевич

Смерть
31.03.1996
с. Степановка Томской обл.
Похоронили 2 апреля 1996 г.
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