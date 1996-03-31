Маркова (Шумаскова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1903
Дата смерти31.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Марков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Избицкая Мария Михайловна
Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
16.04.1940
Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич
г. Томск
Рождение ребёнка
08.12.1947
Сын: Марков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Королев Петр
с. Степановка Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1996
с. Степановка Томской обл.
Похоронили 2 апреля 1996 г.