Марков Михаил Григорьевич
Место рожденияг. Усть-Катав
Дата рождения1903
Дата смертиОколо ?.01.1943
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Марков Григорий Иванович
Мать: Маркова Анна Авдеевна
г. Усть-Катав
Рождение ребёнка
1926
Сын: Марков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Избицкая Мария Михайловна
Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1940
Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Раиса Ивановна
Смерть
Около ?.01.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ