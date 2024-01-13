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Марков Михаил Григорьевич

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Место рождения

г. Усть-Катав

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около ?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Марков Григорий Иванович

Мать: Маркова Анна Авдеевна

г. Усть-Катав
Рождение ребёнка
1926

Сын: Марков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Избицкая Мария Михайловна

Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1940

Сын: Марков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Раиса Ивановна

Смерть
Около ?.01.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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