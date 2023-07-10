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Виногорова (Виногорова) Мария Андреевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Виногоров Андрей Иванович

Мать: Виногорова (Пауткина) Фелицата Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Виногоров Леонид Павлович

Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Виногорова Галина Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Виногорова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Виногорова Фаина Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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