Виногорова (Виногорова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Виногоров Леонид Павлович
Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Виногорова Галина Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Виногорова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Виногорова Фаина Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Игнатьевич