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Виногорова Фаина Павловна
Виногорова Фаина Павловна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1940
Дата смерти
1950
Пол
Женский
Отец
Виногоров Павел Игнатьевич
1910 г.р.
Мать
Виногорова (Виногорова) Мария Андреевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Виногоров Павел Игнатьевич
Мать:
Виногорова Мария Андреевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1950
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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