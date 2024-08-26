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Шепелев Степан Андреевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1689

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
http://shepelevy.net цитата: "Генеалогическое дерево рода Шепелевых. «Колено XVI. СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ ШЕПЕЛЕВ (?? - 1750), гвардейский офицер Семёновского полка. Был женат три раза. С.А. Шепелев заслужи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Около 1721
Москва, город федерального значения Москва
Гвардейский офицер Семёновского полка
Бракосочетание
Около 1727

Жена: Долгорукова (Долгорукова) Анастасия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1737

Жена: Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1740
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-майор Вышел в отставку. Заслужил скандальную известность в столице своим буйным, разнузданным нравом
Бракосочетание
1747

Жена: Урусова (Волынская) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод Елены Васильевны с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Смерть
1750
Москва, город федерального значения Москва
Попал под следствие в связи с какими-то учинёнными им "бесчинствами" и покончил с собой, чтобы избежать позора

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