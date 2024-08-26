Шепелев Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
http://shepelevy.net цитата: "Генеалогическое дерево рода Шепелевых. «Колено XVI. СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ ШЕПЕЛЕВ (?? - 1750), гвардейский офицер Семёновского полка. Был женат три раза. С.А. Шепелев заслужи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Около 1721
Гвардейский офицер Семёновского полка
Бракосочетание
Около 1727
Бракосочетание
Около 1737
Военная служба
1740
Воинское звание: генерал-майор Вышел в отставку. Заслужил скандальную известность в столице своим буйным, разнузданным нравом
Бракосочетание
1747
Развод Елены Васильевны с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Смерть
1750
Попал под следствие в связи с какими-то учинёнными им "бесчинствами" и покончил с собой, чтобы избежать позора