Урусова (Волынская) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти25.11.1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Иконников Николай, Дворянство России (La Noblesse de Russie), Париж, Библиотека Института славянских исследований, 1961. книга 1, Римские-Корсаковы, Стр. 191
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1746
Развод
1747
Развод с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Бракосочетание
1747
Развод Елены Васильевны с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Урусова (Урусова) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич
http://ru.rodovid.org/wk/запись:794406
Смерть
25.11.1787