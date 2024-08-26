Урусова (Волынская) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Волынская) Елена Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1724

Дата смерти

25.11.1787

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Волынский Василий Иванович

Мать: Долгорукова (Долгорукова) Анастасия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Иконников Николай, Дворянство России (La Noblesse de Russie), Париж, Библиотека Института славянских исследований, 1961. книга 1, Римские-Корсаковы, Стр. 191
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1746

Муж: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1747

Муж: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Бракосочетание
1747

Муж: Шепелев Степан Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод Елены Васильевны с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Урусова (Урусова) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
http://ru.rodovid.org/wk/запись:794406
Смерть
25.11.1787
Москва, город федерального значения Москва

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