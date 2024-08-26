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Урусов Сергей Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.09.1721

Дата смерти

16.08.1755

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 115, цитата: "__-46. 10. Кж. Ирина Даниловна от 1 брака. Была за кн. Сергеем Васильевичем Урусов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1740

Жена: Урусова (Друцкая) Ирина Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 115, цитата: "__-46. 10. Кж. Ирина Даниловна от 1 брака. Была за кн. Сергеем Васильевичем Урусов... Показать все
Бракосочетание
Около 1746

Жена: Урусова (Волынская) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1747

Жена: Урусова (Волынская) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Урусова (Урусова) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Урусова (Волынская) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
http://ru.rodovid.org/wk/запись:794406
Смерть
16.08.1755
Москва, город федерального значения Москва

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