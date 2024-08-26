Урусов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1721
Дата смерти16.08.1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 115, цитата: "__-46. 10. Кж. Ирина Даниловна от 1 брака. Была за кн. Сергеем Васильевичем Урусов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1740
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 115, цитата: "__-46. 10. Кж. Ирина Даниловна от 1 брака. Была за кн. Сергеем Васильевичем Урусов... Показать все
Бракосочетание
Около 1746
Развод
1747
Развод с Сергеем Васильевичем Урусовым и скорая свадьба со Степаном Андреевичем Шепелевым связаны со скандальными бесчинствами последнего.
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Урусова (Урусова) Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Урусова (Волынская) Елена Васильевна
http://ru.rodovid.org/wk/запись:794406
Смерть
16.08.1755