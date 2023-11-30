Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1714
Дата смерти24.05.1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1732
Рождение ребёнка
27.11.1732
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1736
Дочь: Волконская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич
Бракосочетание
Около 1737
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1766