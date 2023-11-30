Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Татищева) Евпраксия Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.08.1714

Дата смерти

24.05.1766

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.01.1732

Муж: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1732

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1736

Дочь: Волконская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1737

Муж: Шепелев Степан Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.05.1766
Москва, город федерального значения Москва
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