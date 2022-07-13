Зенков Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Зенков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкова Анна Ивановна
Военная служба
26.06.1941
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Политрук стр.роты
Демобилизация
После 01.09.1941
Пропал без вести
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно