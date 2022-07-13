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Зенков Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зенков Федор

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Анна Ивановна

Военная служба
26.06.1941
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Политрук стр.роты
Демобилизация
После 01.09.1941
Пропал без вести
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

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