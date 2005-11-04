Зенкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1909

Дата смерти

04.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенков Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Дмитрий Фёдорович

Смерть
04.11.2005
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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