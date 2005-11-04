Зенкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1909
Дата смерти04.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зенков Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2005
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область