Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Бобров Александр Иванов
Мать: Боброва Марина Васильева
Бракосочетание
До 1761
Муж: не указан
Поздняково, Навашинский, Нижегородская область
запись в РС 1762: выдана замуж за дворового крестьянина
Бракосочетание
До 1765
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Плотников Козьма Иванов
Смерть
Неизвестно