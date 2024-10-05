Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Бобров Александр Иванов

Мать: Боброва Марина Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1761

Муж: не указан

Поздняково, Навашинский, Нижегородская область
запись в РС 1762: выдана замуж за дворового крестьянина
Бракосочетание
До 1765

Муж: Плотников Козьма Иванов

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Плотников Егор Кузьмин

Отец ребёнка: Плотников Козьма Иванов

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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