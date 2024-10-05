Бобров Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Бобров Ивашка Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Боборов Терентий Александров
Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Зуева (Боброва) Улита Александрова
Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Боброва Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева
Бракосочетание
До 1829
Жена: Боброва Марина Васильева
Смерть
1816