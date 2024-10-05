Бобров Александр Иванов 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобров Александр Иванов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Бобров Ивашка Федоров

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Боборов Терентий Александров

Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Зуева (Боброва) Улита Александрова

Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Боброва Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Бобров Козма Александров

Мать ребёнка: Боброва Марина Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Боброва Марина Васильева

Смерть
1816
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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