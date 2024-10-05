Боброва Марина Васильева
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
ясашного крестьянина
Рождение ребёнка
1729
Сын: Боборов Терентий Александров
Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Зуева (Боброва) Улита Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Боброва Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов
Бракосочетание
До 1829
Смерть
До 1816