Боброва Марина Васильева 1701 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боброва Марина Васильева

Место рождения

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
ясашного крестьянина
Рождение ребёнка
1729

Сын: Боборов Терентий Александров

Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Зуева (Боброва) Улита Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Плотникова (Боброва) Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Боброва Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Бобров Козма Александров

Отец ребёнка: Бобров Александр Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1829

Муж: Бобров Александр Иванов

Смерть
До 1816

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