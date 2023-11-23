(Мартынов) Матвей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мартынов) Матвей Иванов

(Мартынов) Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

(Мартынов) Матвей Иванович (1765 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Мартынова Любимского уезда. Жена его Ксения Афанасьевна (1764-?), дочь дьячка села НикольскогоМасальского... Показать все
Бракосочетание
1785

Жена: Ксения Афанасьева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Мартынов Авксентий Матвеев

Мать ребёнка: Ксения Афанасьева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мартынова) Анисья Матвеева

Мать ребёнка: Ксения Афанасьева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Мартынов Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Ксения Афанасьева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Милков Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Ксения Афанасьева

Милков1 Андрей Матвеевич (1796 — ?) Родился в семье дьячка села Мартынова Любимского уезда Матвея Ивановича2 . С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии3 на содержании отца. В 1820 году ру... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.