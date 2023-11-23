(Мартынов) Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
(Мартынов) Матвей Иванович (1765 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Мартынова Любимского уезда. Жена его Ксения Афанасьевна (1764-?), дочь дьячка села НикольскогоМасальского... Показать все
Бракосочетание
1785
Жена: Ксения Афанасьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мартынов Авксентий Матвеев
Мать ребёнка: Ксения Афанасьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мартынова) Анисья Матвеева
Мать ребёнка: Ксения Афанасьева
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ксения Афанасьева
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Ксения Афанасьева
Милков1 Андрей Матвеевич (1796 — ?) Родился в семье дьячка села Мартынова Любимского уезда Матвея Ивановича2 . С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии3 на содержании отца. В 1820 году ру... Показать все
Смерть
Неизвестно