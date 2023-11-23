Ксения Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Афанасий Яковлев
Мать: неизвестно
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мартынов Авксентий Матвеев
Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мартынова) Анисья Матвеева
Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов
Милков1 Андрей Матвеевич (1796 — ?) Родился в семье дьячка села Мартынова Любимского уезда Матвея Ивановича2 . С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии3 на содержании отца. В 1820 году ру... Показать все
Смерть
Неизвестно