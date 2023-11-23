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Ксения Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Афанасий Яковлев

Мать: неизвестно

Бракосочетание
1785

Муж: (Мартынов) Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Мартынов Авксентий Матвеев

Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мартынова) Анисья Матвеева

Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Мартынов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Милков Андрей Матвеев

Отец ребёнка: (Мартынов) Матвей Иванов

Милков1 Андрей Матвеевич (1796 — ?) Родился в семье дьячка села Мартынова Любимского уезда Матвея Ивановича2 . С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии3 на содержании отца. В 1820 году ру... Показать все
Смерть
Неизвестно

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