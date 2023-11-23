Мартынов Авксентий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: (Мартынов) Матвей Иванов
Мать: Ксения Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
литератор-стихотворец, публицист
Работа или профессия
Неизвестно
занимал ряд должностей по духовному ведомству
Работа или профессия
Неизвестно
преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии
Работа или профессия
Неизвестно
преподавал в Ярославской духовной семинарии
Образование
Неизвестно
кандидат Санкт-Петербургской духовной академии
Образование
Неизвестно
воспитанник Ярославской духовной семинарии
Смерть
1858