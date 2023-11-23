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Мартынов Авксентий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: (Мартынов) Матвей Иванов

Мать: Ксения Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
литератор-стихотворец, публицист
Работа или профессия
Неизвестно
занимал ряд должностей по духовному ведомству
Работа или профессия
Неизвестно
преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии
Работа или профессия
Неизвестно
преподавал в Ярославской духовной семинарии
Образование
Неизвестно
кандидат Санкт-Петербургской духовной академии
Образование
Неизвестно
воспитанник Ярославской духовной семинарии
Смерть
1858

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