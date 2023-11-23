Милков Андрей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милков Андрей Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: (мартынов) Матвей Иванов

Мать: Ксения Афанасьева

Милков1 Андрей Матвеевич (1796 — ?) Родился в семье дьячка села Мартынова Любимского уезда Матвея Ивановича2 . С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии3 на содержании отца. В 1820 году ру... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Сын: Милков Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Милков Афанасий Андреевич (1824 — 1876) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1833 года обучался в Пошехонском уездном училище, а с 1840 года — в Ярославской духов... Показать все
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мартынов Аристарх Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Милков Антонин Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Милков Антонин Андреевич (1828 — ?) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1838 года обучался в Пошехонском приходском, а с 1840 года — в Пошехонском уездном училищ... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мартынов Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Милков Василий Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Милков Василий Андреевич (1833 — 1862) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1842 года обучался в Пошехонском приходском училище, впоследствии окончил Ярославскую ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Александрова

Смерть
Неизвестно
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