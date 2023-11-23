Милков Андрей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1796
Отец: (мартынов) Матвей Иванов
Мать: Ксения Афанасьева
Милков1 Андрей Матвеевич (1796 — ?) Родился в семье дьячка села Мартынова Любимского уезда Матвея Ивановича2 . С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии3 на содержании отца. В 1820 году ру... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Милков Афанасий Андреевич (1824 — 1876) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1833 года обучался в Пошехонском уездном училище, а с 1840 года — в Ярославской духов... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мартынов Аристарх Андреев
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Милков Антонин Андреевич (1828 — ?) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1838 года обучался в Пошехонском приходском, а с 1840 года — в Пошехонском уездном училищ... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Милков Василий Андреевич (1833 — 1862) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1842 года обучался в Пошехонском приходском училище, впоследствии окончил Ярославскую ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Александрова
Смерть
Неизвестно