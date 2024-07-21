Пчелинцев Павел Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1805
Отец: Пчелинцева Мирон Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пчелинцева Просковья Павловна
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пчелинцева Федосия Павловна
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария
Рождение ребёнка
16.01.1838
Мать ребёнка: Пчелинцева Ирина Астафьевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария
Бракосочетание
08.11.1846
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пчелинцев Филипп Павлович
Мать ребёнка: Пчелинцева Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пчелинцева Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Пчелинцева Татьяна Гавриловна
Смерть
После 1858