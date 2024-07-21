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Пчелинцев Павел Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1805

Отец: Пчелинцева Мирон Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелинцева Ирина Астафьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пчелинцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пчелинцева Просковья Павловна

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пчелинцева Федосия Павловна

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария

Рождение ребёнка
16.01.1838

Сын: Пчелинцев Пётр Павлович

Мать ребёнка: Пчелинцева Ирина Астафьевна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пчелинцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария

Бракосочетание
08.11.1846

Жена: Пчелинцева Татьяна Гавриловна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пчелинцев Филипп Павлович

Мать ребёнка: Пчелинцева Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пчелинцева Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Пчелинцева Татьяна Гавриловна

Смерть
После 1858

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