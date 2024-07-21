Пчелинцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пчелинцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пчелинцева Просковья Павловна

Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пчелинцева Федосия Павловна

Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пчелинцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович

Смерть
До 1846

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