Пчелинцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пчелинцева Просковья Павловна
Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пчелинцева Федосия Павловна
Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович
Смерть
До 1846