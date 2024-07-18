Пчелинцева Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1846

Муж: Пчелинцев Павел Миронович

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пчелинцев Филипп Павлович

Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пчелинцева Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович

Смерть
Неизвестно

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