Пчелинцева Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1846
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пчелинцев Филипп Павлович
Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пчелинцева Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Пчелинцев Павел Миронович
Смерть
Неизвестно