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Тимченко Степан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Тимченко Антон Иванович

Мать: Тимченко Домникия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимченко Агрипина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тимченко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Тимченко Агрипина

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимченко Исаакий Степанович

Мать ребёнка: Тимченко Агрипина

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тимченко Иван Степанович

Мать ребёнка: Тимченко Агрипина

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимченко Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Тимченко Агрипина

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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