Тимченко Степан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Тимченко Антон Иванович
Мать: Тимченко Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимченко Агрипина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тимченко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Тимченко Агрипина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимченко Исаакий Степанович
Мать ребёнка: Тимченко Агрипина
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Тимченко Агрипина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тимченко Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Тимченко Агрипина
Смерть
Неизвестно