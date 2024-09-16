Тимченко Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тимченко Григорий Степанович
Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимченко Исаакий Степанович
Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тимченко Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович
Смерть
Неизвестно