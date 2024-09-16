Тимченко Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Степан Антонович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тимченко Григорий Степанович

Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимченко Исаакий Степанович

Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тимченко Иван Степанович

Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимченко Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Тимченко Степан Антонович

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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