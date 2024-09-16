Тимченко Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимченко Домникия

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимченко Степан Антонович

Мать ребёнка: Тимченко Домникия

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тимченко Василий Антонович

Мать ребёнка: Тимченко Домникия

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Тимченко) Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Тимченко Домникия

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимченко Анисим Антонович

Мать ребёнка: Тимченко Домникия

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Тимченко) Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Тимченко Домникия

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Тимченко) София Антоновна

Мать ребёнка: Тимченко Домникия

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1834

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