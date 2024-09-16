Тимченко Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимченко Домникия
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимченко Степан Антонович
Мать ребёнка: Тимченко Домникия
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тимченко Василий Антонович
Мать ребёнка: Тимченко Домникия
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Тимченко) Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Тимченко Домникия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимченко Анисим Антонович
Мать ребёнка: Тимченко Домникия
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Тимченко) Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Тимченко Домникия
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Тимченко) София Антоновна
Мать ребёнка: Тимченко Домникия
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1834