Тимченко Домникия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Домникия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимченко Степан Антонович

Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тимченко Василий Антонович

Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Тимченко) Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимченко Анисим Антонович

Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Тимченко) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Тимченко) София Антоновна

Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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