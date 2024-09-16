Тимченко Домникия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимченко Степан Антонович
Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тимченко Василий Антонович
Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Тимченко) Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимченко Анисим Антонович
Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Тимченко) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Тимченко) София Антоновна
Отец ребёнка: Тимченко Антон Иванович
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно