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Женский

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Не указан

Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аким Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
1848

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Мирон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Ефимий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

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