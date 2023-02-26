Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аким Михайлов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Мирон Михайлов

Мать ребёнка: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Ефимий Михайлов

Мать ребёнка: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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