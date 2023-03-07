Мирон Михайлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Аким Миронов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
14.12.1873
Дочь: Ульяния Миронова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
23.11.1875
Дочь: Варвара Миронова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Василий Миронов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иона Миронов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иоанн Миронов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно