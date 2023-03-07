Мирон Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирон Михайлов

Мирон Михайлов

avatar

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Михаил

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Аким Миронов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
14.12.1873

Дочь: Ульяния Миронова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1875

Дочь: Варвара Миронова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Василий Миронов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иона Миронов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Иоанн Миронов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close