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Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Аким Миронов

Отец ребёнка: Мирон Михайлов

Рождение ребёнка
14.12.1873

Дочь: Ульяния Миронова

Отец ребёнка: Мирон Михайлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1875

Дочь: Варвара Миронова

Отец ребёнка: Мирон Михайлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Василий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Михайлов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иона Миронов

Отец ребёнка: Мирон Михайлов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Иоанн Миронов

Отец ребёнка: Мирон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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