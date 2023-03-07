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Яков Михайлов

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Михаил

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.07.1879

Жена: Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1879
рядовой 3-го пехотного Нарвского полка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Елена Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1887

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Елена Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Елена Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Елена Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1897

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Елена Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Елена Петрова

Смерть
Неизвестно
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