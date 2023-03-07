Яков Михайлов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.07.1879
Жена: Елена Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1879
рядовой 3-го пехотного Нарвского полка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
21.12.1884
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1887
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
02.02.1891
Сын: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
06.07.1896
Сын: Прокопий Яковлев
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
25.11.1897
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Елена Петрова
Смерть
Неизвестно