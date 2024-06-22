Дубровина Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дубровин Иван Александров
Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дубровина Матрена Александрова
Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дубровин Степан Александров
Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
1804 или Неизвестно
Сын: Дубровин Ефим Александров
Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дубровина Матрена Александрова
Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дубровина Василиса Александрова
Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев
Упоминание
1834
Смерть
До 1864