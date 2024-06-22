Дубровина Афимья 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1793

Муж: Дубровин Александр Леонтьев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дубровин Иван Александров

Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дубровина Матрена Александрова

Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дубровин Степан Александров

Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804 или Неизвестно

Сын: Дубровин Ефим Александров

Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дубровина Матрена Александрова

Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дубровина Василиса Александрова

Отец ребёнка: Дубровин Александр Леонтьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864

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