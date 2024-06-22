Дубровин Иван Александров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Дубровин Александр Леонтьев
Мать: Дубровина Афимья
Бракосочетание
До 1813
Жена: Дубровина Татьяна
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815
Мать ребёнка: Дубровина Татьяна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дубровина Елена Иванова
Мать ребёнка: Дубровина Татьяна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дубровина Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Дубровина Татьяна
Упоминание
1834
Смерть
До 1864