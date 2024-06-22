Дубровин Иван Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Иван Александров

Дубровин Иван Александров

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дубровин Александр Леонтьев

Мать: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1813

Жена: Дубровина Татьяна

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815

Сын: Дубровин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Дубровина Татьяна

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дубровина Елена Иванова

Мать ребёнка: Дубровина Татьяна

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дубровина Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Дубровина Татьяна

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.