Дубровина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815
Отец ребёнка: Дубровин Иван Александров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дубровина Елена Иванова
Отец ребёнка: Дубровин Иван Александров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дубровина Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Дубровин Иван Александров
Упоминание
1834
Смерть
До 1864