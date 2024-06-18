Дубровина Татьяна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1813

Муж: Дубровин Иван Александров

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815

Сын: Дубровин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Дубровин Иван Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дубровина Елена Иванова

Отец ребёнка: Дубровин Иван Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дубровина Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Дубровин Иван Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864

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