Дубровин Александр Леонтьев 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Александр Леонтьев

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ананин Леонтий Арсеньев

Мать: Ананина (Пименова) Варвара Григорьева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1793

Жена: Дубровина Афимья

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дубровин Иван Александров

Мать ребёнка: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дубровина Матрена Александрова

Мать ребёнка: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дубровин Степан Александров

Мать ребёнка: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804 или Неизвестно

Сын: Дубровин Ефим Александров

Мать ребёнка: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дубровина Матрена Александрова

Мать ребёнка: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дубровина Василиса Александрова

Мать ребёнка: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864

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