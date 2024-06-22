Дубровин Ефим Александров 1804 или Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Ефим Александров

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804 или Неизвестно

Дата смерти

08.05.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
1804 или Неизвестно

Отец: Дубровин Александр Леонтьев

Мать: Дубровина Афимья

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1831

Жена: Дубровина Устинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горина (Дубровина) Анна Ефимова

Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Сын: Дубровин Мирон Ефимов

Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841 или 1846

Дочь: Малкина (Дубровина) Домна Ефимова

Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846

Сын: Дубровин Семен (Симон) Ефимов

Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агуреева (Дубровина) Елена Ефимова

Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова

Смерть
08.05.1891 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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