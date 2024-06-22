Дубровин Ефим Александров
Место рождения
Дата рождения1804 или Неизвестно
Дата смерти08.05.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 или Неизвестно
Отец: Дубровин Александр Леонтьев
Мать: Дубровина Афимья
Бракосочетание
До 1831
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горина (Дубровина) Анна Ефимова
Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1841 или 1846
Дочь: Малкина (Дубровина) Домна Ефимова
Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846
Сын: Дубровин Семен (Симон) Ефимов
Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агуреева (Дубровина) Елена Ефимова
Мать ребёнка: Дубровина Устинья Лукьянова
Смерть
08.05.1891 ст.