Паршина (Дорохова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1949
Дата смерти05.05.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949
Бракосочетание
07.09.1967
Рождение ребёнка
21.09.1971
Дочь: Гридина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Паршин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1973
Дочь: Рачева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Паршин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1981
Сын: Паршин Денис Владимирович
Отец ребёнка: Паршин Владимир Васильевич
Смерть
05.05.2017
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край