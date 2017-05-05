Паршина (Дорохова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршина (Дорохова) Людмила Михайловна

Паршина (Дорохова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1949

Дата смерти

05.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949

Отец: Дорохов Михаил Ефимович

Мать: Дорохова Филицата Александровна

Бракосочетание
07.09.1967

Муж: Паршин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1971

Дочь: Гридина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Паршин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1973

Дочь: Рачева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Паршин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1981

Сын: Паршин Денис Владимирович

Отец ребёнка: Паршин Владимир Васильевич

Смерть
05.05.2017
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.