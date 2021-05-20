Паршин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1949
Дата смерти20.05.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1949
Бракосочетание
07.09.1967
Рождение ребёнка
21.09.1971
Дочь: Гридина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Паршина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1973
Дочь: Рачева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Паршина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
04.06.1981
Сын: Паршин Денис Владимирович
Мать ребёнка: Паршина Людмила Михайловна
Смерть
20.05.2021
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Умер в больнице. Рак легкого.