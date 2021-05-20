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Паршин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1949

Дата смерти

20.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1949

Отец: Паршин Василий Дмитриевич (Иванович)

Мать: Паршина Татьяна Андреевна

Бракосочетание
07.09.1967

Жена: Паршина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1971

Дочь: Гридина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Паршина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1973

Дочь: Рачева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Паршина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1981

Сын: Паршин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Паршина Людмила Михайловна

Смерть
20.05.2021
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Умер в больнице. Рак легкого.

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