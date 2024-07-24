Дорохов Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дорохова Филицата Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1949
Дочь: Паршина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Дорохова Филицата Александровна
Рождение ребёнка
23.03.1949
Сын: Дорохов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Дорохова Филицата Александровна
Смерть
Неизвестно