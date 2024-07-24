Дорохов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дорохова Филицата Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова Филицата Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1949

Дочь: Паршина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Дорохова Филицата Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1949

Сын: Дорохов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Дорохова Филицата Александровна

Смерть
Неизвестно

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